Ist Denise Kappés (28) am Ende mit ihrer Beziehung? Schon seit Wochen spekulieren Fans, ob die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin und ihr Tim schon längst getrennt sind. Die Tatsache, dass Henning Merten vorübergehend eingezogen ist, kurbelte die Gerüchteküche nur noch mehr an. Nun gab sie in einem Interview aber Entwarnung: Sie und Tim sind immer noch ein Paar. Dennoch verriet sie, wie sehr es zwischen den beiden momentan kriselt.

Gegenüber RTL sprach Denise ganz offen über ihre Gefühle: "Den Punkt, dass ich da schon stand, tief durchgeatmet habe und gedacht habe: 'Es geht nicht mehr weiter so', den gab es schon öfter." Grund für die Krisenstimmung: Romantik komme in ihrer Beziehung einfach zu kurz – Streit steht auf der Tagesordnung: "Wenn man so ein bisschen Zeit für sich hat, Zweisamkeit, fängt man an zu streiten, weil man halt die Themen ausdiskutiert, die einen stören."

Gestritten werde oft wegen Kleinigkeiten. Gegenüber dem Sender schilderte sie eine typische Alltagssituation aus ihrer Patchwork-Familie mit Tim, der aus einer früheren Beziehung eine Tochter hat: So folge sie der strikten Regel ihrem Sohn den Nachtisch zu verbieten, wenn er nicht aufgegessen hat, für das Töchterchen ihres Partners gebe es aber immer Dessert: "Ich kann ja nicht dem einen Kind das erlauben und dem anderen verbieten, dann ist ja der Stress vorprogrammiert." Hinschmeißen ist trotzdem keine Option für Denise: "Man gibt nicht so schnell auf, man kämpft."

