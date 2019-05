Es gibt tatsächlich erst einmal kein Happy End für Denise Kappès (28) und ihren Tim! Seit Wochen schon kriselt es bei der ehemaligen Der Bachelor-Kandidatin und ihrem Partner – offenbar sogar so sehr, dass die beiden sich gezwungen sahen, ihre Beziehung erst einmal auf Eis zu legen. Nachdem zunächst lediglich von Streitereien die Rede gewesen war, nahm Tim am Donnerstag zum ersten Mal sogar das Wort "Trennung" in den Mund. Nun feuerte auch die Mutter des kleinen Ben-Matteo hinterher und bestätigte: Die beiden legen eine Beziehungspause ein!

"Bevor hier noch 100.000 Nachrichten einflattern: Tim und ich haben vor genau zwei Tagen beschlossen, uns eine Auszeit zu nehmen", stellte die 28-Jährige jetzt in ihrer Instagram-Story klar. "Zuvor hatten wir eine Krise, aus der wir nicht so richtig heraus gefunden haben. Keine Krise, weil irgendetwas vorgefallen ist, sondern weil wir uns einfach zu oft gestritten haben", lauteten ihre Worte weiter.

Ob sich das Paar in Zukunft noch einmal zusammenraufen wird? Immerhin war es Tim, der Denise durch ihre Schwangerschaft begleitete und ihr sogar während der Geburt Händchen hielt. "Für mich ist Tim einfach der Papa", schwärmte die Influencerin damals noch von ihm im Promiflash-Interview.

AEDT/WENN.com Denise Kappès, TV-Star

Instagram / timdenise.twoofakind Denise Kappès und ihr Freund Tim

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès mit ihrem Sohn Ben-Matteo und ihrem Partner Tim

