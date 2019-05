Fans von Gute Zeiten, schlechte Zeiten können derzeit kaum durchatmen: Nachdem in den vergangenen Tagen vor allem die Handlung zwischen Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 58) und seiner Yvonne (Gisa Zach, 45) für Spannung gesorgt hatte, bahnt sich nun bereits die nächste spektakuläre Geschichte an. Eines scheint dabei jetzt schon festzustehen: In nächster Zeit wird es bei GZSZ reichlich Action geben!

ACHTUNG, SPOILER!

Im Mittelpunkt der Handlung soll dieses Mal Emily (Anne Menden, 33) stehen – für sie wird es anscheinend richtig gefährlich, wie RTL berichtet. Ihre ehemalige Praktikantin Karla (Janina Kranz, 24) soll so vernarrt in sie sein, dass sie die Designerin um jeden Preis für sich haben möchte. Sie scheint sogar dazu bereit zu sein, eine Straftat zu begehen: Offenbar wird Emily von ihrer ehemaligen Mitarbeiterin entführt!

Obwohl ihr Serien-Charakter sicherlich gut und gerne darauf verzichten könnte, gekidnappt zu werden, scheint sich die Schauspielerin Anne über die neuesten Entwicklungen in der Serie sehr zu freuen – ebenso wie auf die Dreharbeiten: "Ich bin super-happy und ich habe so Bock, denn endlich kriege ich wieder richtig Action!"

TVNOW / Rolf Baumgartner Wolfgang Bahro und Gisa Zach bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

Instagram / janinakranz Janina Kranz, Schauspielerin

ActionPress Anne Menden, GZSZ-Darstellerin

