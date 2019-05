Bekommen Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 58) und seine Yvonne (Gisa Zach, 44) bei GZSZ doch noch ihr Happy End? Nach ihrem Liebestrip nach Shanghai und ihrer spontanen Hochzeit drohte die Beziehung zwischen den beiden wegen einer fiesen Intrige zu zerbrechen. Physiotherapeutin Yvonne betonte in der Serie erst kürzlich, dass sie die Ehe in jedem Fall annullieren wolle und ein Liebes-Comeback mit dem smarten Anwalt ausschließe. Doch ganz endgültig scheint ihr Entschluss nicht zu sein. Die aktuelle Vorschau deutet zumindest eine Versöhnung des Ex-Paares an.

Auf rtl.de können treue Serien-Fans schon jetzt einen Blick in die Zukunft von Yvonne und Jo werfen. Offenbar scheinen die Gefühle der beiden füreinander noch immer sehr stark zu sein. "Yvonne und Gerner kommen sich näher. Doch dann bricht Yvonne den intimen Moment mit Gerner ab. Während Gerner versucht, sich dank Nihats Hilfe mit Arbeit abzulenken, beschäftigt auch Yvonne die Situation", heißt es in dem Trailer. Schauspielerin Gisa machte den Zuschauern ebenfalls Hoffnung, dass die einstigen Turteltauben wieder zueinander finden werden. "Also ich sage mal so: Wenn es wirklich Liebe ist, gibt es immer eine Chance. Die Frage ist eben nur, wie lange es dauert, bis man Enttäuschungen verzeihen kann", erklärte sie im Promiflash-Interview.

Für die Fans besteht jedenfalls kein Zweifel! Sie glauben fest daran, dass Yvonne und Gerner zusammen gehören und ihre Probleme auf jeden Fall aus der Welt schaffen können. In einer Promiflash-Umfrage waren 92,2 Prozent von 3.579 Teilnehmern (Stand: 16. Mai 2019, 13.15 Uhr) davon überzeugt, dass die zwei sich wieder versöhnen werden.

TVNOW / Rolf Baumgartner Jo Gerner (Wolfgang Bahro) und Yvonne Bode (Gisa Zach) bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

Georg Wenzel / ActionPress Gisa Zach bei der Preview der XXL-Folge von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

RTL Jo Gerner (Wolfgang Bahro) und Yvonne (Gisa Zach)

