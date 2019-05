Wann machen sie es endlich öffentlich? Schon seit geraumer Zeit verdichten sie die Anzeichen, dass Ex-Bachelor Sebastian Pannek (32) und die einstige Kuppelshow-Kandidatin Angelina Heger (27) ein Paar sind. Nachdem zunächst darüber spekuliert wurde, ob die zwei tatsächlich zusammen Urlaub auf Mauritius machen, folgte kurze Zeit später der Beweis: In einem Moment der Unachtsamkeit huschte Sebastian in Angelinas Insta-Story durchs Bild. Doch offiziell bestätigten die beiden ihr Verhältnis bislang nicht – und das nervt ihre Fans gehörig!

"So ein Versteckspiel ist albern", war noch einer der gemäßigteren Kommentare, der auf dem Instagram-Profil des einstigen Rosenkavaliers zu lesen war. Ein anderer Follower wurde da schon deutlicher – und machte keinen Hehl daraus, wie genervt er davon ist, dass die beiden ihre Beziehung bisher noch nicht öffentlich machten. "Finde es auch nur noch peinlich, euer Versteckspiel – ihr benehmt euch wie kleine Kinder!", schrieb er. Bei der sich daraus entzündenden Diskussion im Netz meldeten sich auch einige User zu Wort, die ein gezieltes Kalkül hinter den Online-Aktivitäten der zwei Reality-TV-Stars vermuteten. So spekulierte ein Fan: "Leute, welches Versteckspiel? Das machen die mit Absicht, um euch zu verarschen – und die haben ihren Spaß dabei."

Doch nicht alle Anhänger der beiden Social-Media-Stars schienen sich über das ausbleibende Liebes-Outing aufzuregen – im Netz fanden sich auch einige Fürsprecher: "Jeder hat ein Recht auf Privatsphäre", bezog ein Follower auf Angelinas Insta-Seite eindeutig Stellung. "Es geht euch schlichtweg einfach nichts an!"

ActionPress Angelina Heger in einer Douglas-Filiale in Berlin

ActionPress Sebsatian Pannek im Februar 2019

ActionPress Angelina Heger im Februar 2019

