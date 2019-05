Dieses Königspaar hatte sichtlich Spaß in Deutschland: König Willem-Alexander (52) und Máxima (48). Die niederländischen Royals waren am vergangenen Mittwoch zu Gast in Potsdam – auf dem Programm standen unter anderem das Studio Babelsberg und das legendäre Schloss Sanssouci. Zahlreiche Fans machten Selfies mit dem sympathischen Königspaar und sammelten Autogramme. Die gewohnt stilsichere Máxima und ihr Liebling waren in Brandenburg auch wegen ihrer Garderobe ein echter Hingucker!

In Potsdam setzte die Königin nicht wie zuletzt auf knallige Farben. Sie trug stattdessen ein knielanges, langärmliges Kleid in pastelligem Rosa und XXL-Volantärmeln. Dazu kombinierte die gebürtige Argentinierin einen farblich passenden Hut und Pumps. Außerdem warf sie sich zum Schutz vorm Regen ein beigefarbenes Cape über. Der beerenfarbene Lippenstift und die dezenten Smokey-Eyes komplementierten ihren eleganten Look.

Farblich hatte sich Willem-Alexander offenbar mit seiner Frau abgesprochen. Die Krawatte des 52-Jährigen hatte nämlich exakt die gleiche Farbe wie der Hut seiner Liebsten und war ein richtiger Eyecatcher zu seinem blauen Nadelstreifenanzug. Bei den Schaulustigen kamen nicht nur die Looks, sondern auch die gute Laune und Aufgeschlossenheit des royalen Pärchens bestens an!

ActionPress Königin Máxima und König Willem-Alexander im Mai 2019 vor dem Schloss Sanssouci in Potsdam

Action Press / Utrecht, Robin Königin Máxima und König Willem-Alexander im Mai 2019 in Potsdam

Action Press / Utrecht, Robin Königin Máxima posiert im Mai 2019 mit ihren Fans

