Was für eine schöne Neuigkeit für alle Sturm der Liebe-Fans! Erst vor Kurzem hatten die Zuschauer der beliebten Telenovela noch die Befürchtung, dass ihr Liebling Dieter Bach (55) den Serientod sterben könnte. Ihre Angst stellte sich letztendlich aber als unbegründet heraus. Anstelle eines Abschieds gibt es jetzt sogar Zuwachs am Set der beliebten Vorabendserie: Mit Model und TV-Moderatorin Rebecca Mir (27) wird demnächst ein neues Gesicht am Fürstenhof zu sehen sein!

Auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal verkündeten die Macher der Show die frohe Botschaft mit einem kurzen Video, in dem sich die Schönheit kurz vorstellte. "Wir haben heute einen ganz besonderen Besucher! Rebecca Mir dreht heute mit uns eine Folge 'Sturm der Liebe'", freuten sich die Verantwortlichen in der Bildunterschrift. Die Follower waren angesichts dieser Nachricht völlig aus dem Häuschen. "Sie sollte die neue Hauptdarstellerin werden", bekundete ein User euphorisch. Auch ein anderer Bewunderer würde Rebecca offenbar gerne regelmäßig in dem Format sehen: "Sie kann gerne als neue Traumfrau bleiben."

In welcher Rolle Rebecca zu sehen sein wird, ist bislang noch nicht bekannt. Eins steht allerdings schon fest: Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin fühlt sich am Set pudelwohl. "So schön bei euch", kommentierte die 27-Jährige den Beitrag und fügte gleich noch zwei Herzchen-Emojis hinzu.

ARD/Ann Paur Am Set der ARD-Sendung "Sturm der Liebe"

Getty Images Rebecca Mir im November 2018 in München

Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinato im November 2018 in Berlin

