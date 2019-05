Das gab es wirklich noch nie bei Germany's next Topmodel: Bereits auf der großen Pressekonferenz zum Finale zu Heidi Klums (45) beliebter Castingshow, deutete die Modelmama eine echte Sensation an: In ihrem Showdown soll es tatsächlich eine süße Überraschung in Form einer Hochzeit geben. Dies hat sich jetzt tatsächlich auch bewahrheitet. GNTM-Girl Theresia Fischer gab ihrem Thomas vor einem Millionenpublikum das Jawort!

Die Blondine hat Gastgeberin Heidi bereits im Vorfeld von ihrem Plan erzählt und natürlich war die 45-Jährige von dieser Idee total begeistert. "Wie verliebt ihr seid, haben wir alle sofort gemerkt", leitete die Jurorin in einer emotionalen Traurede die Vermählung ein und verheiratete das glückliche Paar auf der Bühne im ISS Dome in Düsseldorf. Damit das Ganze aber auch rechtskräftig wird, verkündete Heidi, dass Theresia und ihr Thomas einen Termin am morgigen Freitag um 11 Uhr im Rathaus Düsseldorf hätten.

Anfang Mai verriet die 26-Jährige ihren Fans, dass sie ihren Schatz das Jawort geben will. Ursprünglich wollte die Hamburgerin ihren Liebsten aber erst am 8. Juni im Rahmen einer kirchlichen Zeremonie ehelichen. Was haltet ihr von dieser Hochzeit im TV? Stimmt ab!

Promiflash Theresia Fischer und Thomas Behrend

© Cocomelody Model Theresia Fischer

privat Model Theresia Fischer mit Partner Thomas Behrend

