Endlich lässt Theresia Fischer ihre Fans komplett an ihrem Glück teilhaben! Schon im April hatte die ehemalige Kandidatin der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel verraten, dass sie im Sommer dieses Jahres heiraten wird. Mit der Verkündung des genauen Datums für den besonderen Augenblick mit ihrem Liebsten Thomas Behrend hielt sich das Model bisher zurück. Das ändert Theresia jetzt: Sie gibt offen preis, wann sie vor den Altar treten wird!

Auf Instagram stellt sich die Hamburgerin einer Frage-Runde ihrer Fans. Was die Community natürlich brennend interessiert: Wann steht Theresias Hochzeit an? "Verständlicherweise wollt ihr das wissen. Die ist am 8. Juni. Da ist unsere kirchliche Trauung", lässt die 178 Zentimeter große Blondine die Bombe platzen. Sogar ihr Hochzeitskleid ist inzwischen fertig geschneidert bei ihr angekommen. Schließlich ist der große Tag nicht mehr lange hin.

Auch Theresias Verlobter Thomas freut sich riesig darauf, seiner Freundin das Jawort zu geben. "Ich bin sicher, es wird eine richtige Traumhochzeit. Das Wichtigste aber bleibt meine Braut selbst", betonte der Natur- und Tier-Filmer erst kürzlich gegenüber Promiflash.

