Bricht bei Denise Kappès (28) und Tim jetzt etwa der Rosenkrieg aus? Wochenlang hielten sich die Gerüchte hartnäckig, dass es zwischen der einstigen Rosenbuhlerin bei Der Bachelor und ihrem Partner kriselt – das bestätigten die beiden in den vergangenen Tagen schließlich auch! Während Tim sogar von einer Trennung sprach, betitelte die Mama des kleinen Ben-Matteos den aktuellen Beziehungsstatus der beiden mit dem Wort "Auszeit". Der Grund: Streitereien! Auch was den einst gemeinsamen Instagram-Account des pausierenden Pärchens angeht, herrscht offenbar große Uneinigkeit.

Erst Ende November meisterte der Vater einer Tochter sein Social-Media-Debüt an der Seite der Influencerin. Gemeinsam mit der 28-Jährigen eröffnete er sogar ein eigenes Pärchen-Profil auf der Foto- und Videoplattform – das wurde in Anbetracht der aktuellen Umstände allerdings auf Eis gelegt: Der Blondschopf nannte den Kanal timdenise.twoofakind kurzerhand in timlt13 um und machte ihn zu seinem eigenen. Ob das Denise ein Dorn im Auge war? Der Feed ist plötzlich immerhin ratzeputz leer! Erinnerungen an gemeinsame Zeiten – Fehlanzeige.

Wer für die Löschung der Bildinhalte verantwortlich ist, ist unklar. Tim veröffentlichte jetzt jedoch eine Story, in der er gemeinsam mit seinem Töchterchen posiert. "Mir wurde der Account weggenommen! Von wem, könnt ihr euch ja sicher denken", schrieb er lediglich zum Pic dazu.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, bekannt aus "Der Bachelor"

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappés mit Sohn Ben-Matteo und Freund Tim

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès mit ihrem Sohn Ben-Matteo und ihrem Partner Tim

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de