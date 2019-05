Tatjana Danny wurde ganz spontan eine große Ehre zuteil! Im großen Finale von Germany's next Topmodel am Donnerstagabend begann nicht nur für die Siegerin der Castingshow Simone Hartseil ein neuer Lebensabschnitt: Die Elftplatzierte Theresia Fischer und ihr Verlobter Thomas Behrend haben sich live im Studio das Jawort gegeben. Tatjana stand ihrer BFF als Trauzeugin zur Seite und war beim Standesamt-Termin am Freitag natürlich auch dabei. Gegenüber Promiflash schwärmt sie nun von der Zeremonie!

Im exklusiven Interview mit Promiflash vor dem Standesamt plaudert das emotionale Nachwuchsmodel aus: "Die Trauung fand ich sehr schön, sie war kurz und schlicht. Es war sehr interessant, das Prozedere mitzuerleben, wie das so abläuft, und als Trauzeugin zu fungieren. Es war sehr schön", strahlt Tatjana nur so vor sich hin. Aber auch das erste Ehegelübde während des Finales kann sie einfach nicht vergessen – darauf angesprochen, grinst die TV-Bekanntheit sogar fast noch ein bisschen mehr!

"Der Schleier mit den Ballons, das sah so gigantisch aus und dann, wie wir alle applaudiert haben, gejubelt haben und die Musik, das war wirklich Wahnsinn. Ich fand, es war wirklich sehr schön inszeniert", erzählt Tatjana. Auch das Chaos auf der Bühne am Vorabend machte ihr nichts aus – immerhin war die Hochzeit ihrer besten Freundin so auf jeden Fall außergewöhnlich!

Promiflash Thomas Behrend und Theresia Fischer

Anzeige

Promiflash Theresia Fischer und Tatjana Danny bei der standesamtlichen Hochzeit im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Theresia Fischer beim "Germany's next Topmodel"-Finale 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de