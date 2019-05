Madeleine von Schweden (36) hat Übersee ihr Zuhause gefunden. Nach einigen Auslandsaufenthalten zog es die Prinzessin im Herbst 2018 in die Sonne – sie ließ sich mit ihren Kindern und Ehemann Chris O’Neill in Miami, Florida nieder. Doch das Glück in der Ferne geben die Royals demnächst für einige Zeit auf. Bei ihnen steht schon bald eine Reise in Madeleines Heimat auf der Agenda.

Im Gespräch mit dem Magazin Svensk Damtidning verkündete Margareta Thorgren, Chefsprecherin des Schwedischen Hofs, die frohe Botschaft: “Ja, es ist richtig. Prinzessin Madeleine kommt nächste Woche mit ihrer Familie nach Hause nach Schweden.” Ob sie in Begleitung von ihrem Ehemann sein wird, ist noch nicht bekannt. Klar ist aber, dass ihre Kinder Leonore, Nicolas und Adrienne mit von der Partie sein werden. Zusammen werden sie den gesamten Sommer in der Heimat verbringen. Die Fans des Königshauses, vor allem aber Madeleines Eltern, Königin Silvia und König Carl Gustaf (73), haben nun also allen Grund zur Freude.

Zu Hause stehen für Madeleine einige offizielle Termine an. So werden die Fans ihre Prinzessin sowohl am 4. Juni zum Launch ihres Kinderbuches als auch am Nationalfeiertag am 6. Juni zu Gesicht bekommen.

Kungahuset.se / Anna-Lena Ahlström Prinzessin Madeleine von Schweden mit ihrem Mann Chris & ihren Kindern Adrienne, Leonore und Nicolas

Anzeige

Michael Campanella/Getty Images Leonore, Madeleine, Adrienne, Chris und Nicolas von Schweden mit den Taufpaten

Anzeige

Getty Images Prinzessin Madeleine von Schweden

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de