Geheimnis gelüftet! Madeleine von Schweden (36) sorgte bei der Bevölkerung für viel Wirbel, als der Umzug ihrer Familie in den US-Bundesstaat Florida verkündet wurde. Eigentlich waren die Hoffnungen groß, dass die Tochter von König Carl Gustaf (72) ihren Wohnort von London zurück nach Stockholm verlegen würde. Doch die Dreifachmama möchte offensichtlich fernab des Royal-Trubels leben. Eine Zeitschrift will nun herausgefunden haben, wo genau Madeleine und ihre Liebsten im Sunshine State untergekommen sind.

Das Magazin Svensk Damtidning berichtete kürzlich, die Prinzessin, Ehemann Chris O'Neill (44) und die Kinder Adrienne, Leonore (4) und Nicolas (3) hätten ein Haus in der Metropole Miami bezogen. Zunächst sei Palm Beach vermutet worden, doch angeblich würde das Paar die Großstadt bevorzugen. Das Anwesen sei gemietet und soll in einer "Gated Community" liegen – einer bewachten Wohngegend, wie es sie in den USA häufiger gibt.

Für die Kids soll die Lage im Übrigen perfekt sein, da sich nur eine halbe Stunde entfernt in Fort Lauderdale eine schwedische Schule befindet. Laut Gala müssen die Sprösslinge eine solche Einrichtung besuchen, um nicht ihren Platz in der Thronfolge zu verlieren.

Kungahuset.se / Anna-Lena Ahlström Prinzessin Madeleine von Schweden mit ihrem Mann Chris & ihren Kindern Adrienne, Leonore und Nicolas

HENRIK MONTGOMERY/AFP/Getty Images Leonore, Madeleine, Adreinne, Chris und Nicolas von Schweden mit den Taufpaten

Andreas Rentz / Getty Images Prinzessin Madeleine von Schweden und Chris O'Neill im Juli 2017

