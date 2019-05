Vanessa Stanat hat wieder ihren Look verändert! Modelmama Heidi Klum (45) verpasste der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin beim großen Umstyling in dem TV-Wettbewerb eine neue Frisur: Ihre blonden Haare wurden hellrot gefärbt. In der Show hatte sich das Model von der Farbveränderung noch total begeistert gezeigt. Jetzt – rund drei Wochen nach ihrem Ausscheiden aus der Sendung – verabschiedete sich Vanessa wieder von ihrem GNTM-Style!

Am Freitag überraschte die Beauty ihre Fans auf Instagram mit einem veränderten Aussehen: Ihre Haare sind wieder blond! "Ich bin wieder die alte Vanessa und ich bin sehr glücklich darüber", teilte die 22-Jährige in ihrer Story mit, nachdem sie zuvor bereits Bilder aus dem Friseurladen gepostet hatte. Das Foto versah sie mit dem Spruch: "Es kommt eine Zeit, da du dich entscheiden musst, ob du die Seite weiterblätterst oder das Buch zuschließt."

Will sie mit ihrer neuen Haarfarbe etwa das Kapitel "Germany's next Topmodel" endgültig abschließen? Schließlich stieg die Bensheimerin kurz vor dem Finale freiwillig aus der Show aus und hatte daraufhin einige Querelen mit ProSieben. Sie entschied sich sogar dagegen, beim großen Showdown mit ihren ehemaligen Konkurrentinnen mitzulaufen.

Instagram / vanessa.stanat GNTM-Vanessa

Instagram / vanessa.stanat Vanessa, GNTM-Star

Instagram / vanessa.gntm.2019 Vanessa Stanat, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

