Nach ihrem Germany's next Topmodel-Exit sorgt Vanessa für viel Furore! Vor dem großen Showdown hatte sich die Finalistin dazu entschieden, aus der Show auszusteigen. Für ProSieben war das ein Grund, den offiziellen Instagram-Account der ehemaligen Kandidatin zu sperren. Doch nicht nur dieser Zugang wurdeVanessa verwehrt: Kurz darauf konnte sie auch nicht mehr auf ihr privates Profil zugreifen. Auch da steckt in ihren Augen der Sender dahinter. Jetzt will Vanessa den Streit mit ProSieben endlich beenden!

Mittlerweile hat rothaarige Beauty wieder Zugriff auf ihr privates Instagram-Konto und machte dort am Montag eine klare Ansage: Sie möchte sich nicht mehr mit dem TV-Sender anlegen! "Ich habe in den vergangenen Tagen immer und immer wieder betont, dass ich mir eine friedliche und professionelle Lösung wünsche und ich glaube, damit das möglich ist, muss einer den ersten Schritt machen", stellte das Model klar. Sie wolle zwar noch private Daten von der offiziellen GNTM-Seite sichern – doch das möchte Vanessa offenbar "über andere Wege klären".

Via Twitter äußerte sich ProSieben zu der Auseinandersetzung mit der Ex-Kandidatin: "Vanessa ist gestern bei GNTM ausgestiegen. ProSieben hat ihr heute den Zugriff auf ihren offiziellen GNTM-Account entzogen. Wenn man ein Kapitel schließt, dann ganz", ist dort zu lesen.

Instagram / vanessa.gntm.2019 GNTM-Kandidatin Vanessa

Anzeige

WENN Vanessa Stanat, Ex-GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / vanessa.gntm.2019 GNTM-Kandidatin Vanessa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de