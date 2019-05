Ein wahrhaft magischer Moment, den Ella Endlich (34) heute Abend bei Let's Dance vertanzte – und Jurorin Motsi Mabuse (38) sogar die Tränen in die Augen trieb! Woche für Woche wirbelt die Schlager-Sängerin derzeit mit ihrem Profi-Partner Valentin Lusin (32) über das Tanzparkett und berührt sowohl die Menschen im Saal als auch die Zuschauer zu Hause. Die Aufgabe der neunten Sendung war es, etwas besonders Persönliches auf die Tanzfläche zu bringen – und das tat Ella auch: In ihrer Choreografie verarbeitete die Musikerin eine schmerzliche Liebe.

"Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich total unglücklich war", erinnerte sich die 34-Jährige an eine sechsjährige Beziehung, die nicht zu einem Happy End führte. "Es war der ausgesprochene Wunsch meines Partners, nicht mit mir in der Öffentlichkeit zu sein und mich nie zu begleiten. Da war wie so ein Schatten in mir", lauteten ihre Worte im RTL-Einspieler, der kurz vor ihrer Performance gezeigt wurde. Schweren Herzens habe Ella damals einen Entschluss gefasst: "Ich dachte mir: Wenn ich jetzt nicht gehe, dann ist das jetzt noch die nächsten 20 Jahre so. Ich habe also gesagt: 'Ich will, dass du gehst' und er war weg."

29 Punkte regnete es für Ellas Freestyle – wieder einmal ein echtes Erfolgserlebnis in der Show. Und auch privat wird die blonde Beauty vom Glück geküsst. Im April 2018 lernte sie ihren Mr. Right auf einem Event in Hamburg kennen und auch lieben. Der neue Mann an ihrer Seite heißt Marius und ist als Medienmanager tätig. "Er hat einen wunderbaren Humor", schwärmte Ella vor wenigen Wochen gegenüber Bunte.

Thomas Burg/ActionPress Valentin Lusin und Ella Endlich bei "Let's Dance" 2019

Getty Images Ella Endlich mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Getty Images Ella Endlich und ihr Freund Marius bei "Let's Dance" 2019

