Na, ob sie heute noch eine Schippe drauflegt? Ella Endlich (34) mausert sich zur richtigen Let's Dance-Streberin. Woche für Woche führen die Sängerin und Profi-Tänzer Valentin Lusin (32) die Punkte-Tabelle an. Doch nicht nur auf der Tanzfläche läuft es für Ella rund, auch abseits vom Parkett tanzt ihr Herz wohl Tango. Erst kürzlich verkündete sie mit einem Foto im Netz, dass sie wieder neu verliebt ist. Wer der Mann ist, behielt die Ex-DSDS-Jurorin bisher für sich. Feststeht nun aber: Mr. Unbekannt feuert seine Liebste am Freitagabend beim TV-Tanz-Wettbewerb an!

Promiflash ist live vor Ort und konnte das verliebte Paar beim Turteln beobachten. Schon in der ersten Werbepause zog es die Schlager-Queen ins Publikum zu ihrem dunkelhaarigen Adonis – zum Kuscheln und Knutschen. Immer wieder lagen sich die zwei in den Armen, tauschten zärtliche Küsse aus.

Ob sie diese Knutscher auch bei ihrer Performance beflügeln? Für Ella und Valentin steht heute der Wiener Walzer auf dem Plan – ausgerechnet zu dem Song "Dieses Kribbeln im Bauch" von Pe Werner. Na, wenn sie sich in diesen Hit nicht mal bestens reinversetzen kann...

Getty Images Ella Endlich und Valentin Lusin bei "Let’s Dance"

Sebastian Gabsch/Future Image/ActionPress Sängerin Ella Endlich im Dezember 2018

Getty Images Valentin Lusin und Ella Endlich in Köln

