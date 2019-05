Was für ein pompöses Finale – doch nicht allen hat es gefallen: Am Donnerstagabend wurde nach etlichen Monaten die Germany's next Topmodel-Siegerin gekürt. In einer kunterbunten Show, vielen coolen Live-Acts und den perfekten Walks der Girls kam Heidi Klums (45) Castingshow bei den TV-Zuschauern vor dem Fernseher allerdings nicht so gut an: Im Netz waren die GNTM-Fans von dem großen Showdown sogar ziemlich enttäuscht!

Auf Twitter ließen die Supporter des Formates ihrem Unmut freien Lauf. "Was war denn dieses Mal mit dem Finale los? Es wirkte total unorganisiert und unprofessionell" oder "Ich hoffe, nächstes Jahr wird das Finale wieder besser, dieses Jahr war es echt zu chaotisch", schrieben zwei User enttäuscht. Einige Bewunderer merkten so gar an, dass es "noch nie so wenig um die Finalistinnen [ging], wie in diesem Jahr".

Auch Star-Gast und Kultmoderator Thomas Gottschalk (69) fühlte sich wahrscheinlich etwas wie in einem falschen Film. Während der Show verlieh er Tatjana den "Personality Award" und merkte später an: "Ja, also für mich ist das ja heute alles Kinderfasching hier." Auch die Netz-Community hat Thomas' Final-Engagement nicht ganz nachvollziehen können: "Ich wette, Thomas Gottschalk ist der erste, der gerade den Raum verlassen hat."

Getty Images Heidi Klum im "Germany's next Topmodel"-Finale 2019

Getty Images Cäcilia im GNTM-Finale 2019

Getty Images Thomas Gottschalk und Heidi Klum im GNTM-Finale 2019

