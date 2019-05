Die Familienkrise wird immer dramatischer! Erst im April hatte Wendy Williams (54) nach fast 22 gemeinsamen Ehejahren die Scheidung von ihrem Mann Kevin Hunter eingereicht. Der Grund: Er soll sie nicht nur jahrelang betrogen, sondern auch noch ein Kind mit einer anderen Frau gezeugt haben. Die Spannung zwischen Kevin und seinem gemeinsamen Sohn mit Wendy scheint ebenfalls groß zu sein. Ein Streit auf einem Parkplatz zwischen den beiden soll jetzt eskaliert sein: Kevin Jr. wurde wegen Körperverletzung festgenommen!

Wie TMZ von Bekannten des TV-Gesichts erfahren haben will, soll Wendy ihren Sohn am Mittwoch ins Familienanwesen gebracht haben, wo dieser etwas abholen wollte. Dort sei Kevin Jr. unerwartet auf seinen Vater getroffen. Kurz nach Mitternacht seien die beiden gemeinsam zu einem Laden gefahren – auf dem Parkplatz sei dann ein Streit zwischen ihnen komplett eskaliert. Nachdem der 18-Jährige Unterhaltsforderungen gestellt hatte, soll Kevin ausgerastet sein und habe seinen Sohn in den Schwitzkasten genommen – Kevin Jr. habe seinem Vater daraufhin auf die Nase geschlagen, um sich daraus zu befreien. Wendy soll während der Auseinandersetzung nicht anwesend gewesen sein.

Die Beamten bestätigten gegenüber dem Onlinemagazin, dass sie zu einem Vorfall gerufen worden seien. Der Teenager sei verhaftet worden. Kevins Vater scheint die Sache allerdings auf sich beruhen lassen zu wollen. “Ich liebe meinen Sohn sehr und ich werde keine rechtlichen Schritte einleiten. Dinge sind nicht immer so, wie sie aussehen”, sagte Kevin gegenüber dem Portal.

Kevin Hunter und Wendy Williams

Wendy Williams und Kevin Hunter

Wendy Williams, Moderatorin

