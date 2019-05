Am Donnerstag war es wieder so weit: Eine weitere Staffel von Germany's next Topmodel ging zu Ende und brachte eine neue Siegerin hervor. In diesem Jahr konnte Simone Hartseil die Castingshow für sich entschieden – ihre Mitstreiterinnen durften derweil immerhin eine unvergessliche Modelerfahrung vor Live-Publikum machen. Nach dem TV-Spektakel sind die Nachwuchstalente nun allerdings auf sich gestellt: Der Kontakt zwischen Heidi Klum (45) und ihren Schützlingen findet ab sofort nur noch eingeschränkt statt!

Bei der GNTM-Pressekonferenz, bei der auch Promiflash vor Ort war, schlug die Modelmama die Möglichkeit, auch weiterhin konsequent für ihre Mädchen erreichbar zu sein, sofort aus: "Immer anrufen? Nein! Nein, nein. Das Ding ist ja so: Ich mache es seit 14 Jahren und man muss bedenken, wie viele Mädchen ich natürlich schon kennengelernt habe", gab das Supermodel zu bedenken. Ganz aus der Welt sei sie zwar nicht, doch eine Eins-zu-eins-Betreuung kann sie ihren Zöglingen in Zukunft nicht mehr bieten. "Natürlich möchte ich den Mädchen supergerne helfen, klar können die mich auch erreichen – gebe ich ihnen meine Handynummer? Nein! Weißt du, wie viele Mädchen mich dann andauernd anrufen würden?", lautete Heidis klare Ansage.

Eine Notfall-Nummer würden die Mädels zwar erhalten, intensiverer Kontakt kommt für die vierfache Mutter aber offenbar nicht infrage – ab sofort müssen die Models somit auf eigenen Beinen stehen. "Ich finde, ich habe den Mädchen jetzt ja schon einiges mit auf den Weg gegeben. Ich glaube, sie sind jetzt auch von Kopf bis Fuß trainiert, sage ich mal", lautete Heidis Fazit nach der Sendung. "Sie müssen auch ihre eigenen Erfahrungen noch machen", gab sie außerdem zu bedenken. Nach Abschluss der Dreharbeiten stehe für Heidi nun aber ohnehin wieder ihre Familie und ihre Mutter-Rolle im Vordergrund.

Getty Images Joe und Kevin Jonas und Simone, Sayana und Cäcilia beim GNTM-Finale 2019

FayesVision/WENN.com Heidi Klum, Model

Getty Images Heidi Klum beim GNTM-Finale 2019

