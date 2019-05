Musikalisch und auf der Showbühne hat Cher (73) definitiv schon einiges erreicht. Die Sängerin gilt als eine Ikone ihrer Zeit und hat auch einige prominente Fans. Darunter Reality-Queen Kim Kardashian (38), die Cher als eine ihrer größten Inspirationen sieht. Und nun können sie und andere Anhänger auch riechen wie ihr größtes Idol: Die Musikerin bringt nämlich ihr eigenes Parfum auf den Markt – und das ist gleichermaßen für Männer und für Frauen!

In den Genuss – oder besser gesagt: In den Geruch von Cher konnten die Liebhaber der Liedermacherin ja bereits kommen. 1987 launchte sie ihren Duft Uninhibited – und nun gibt es mit ihrer neuen Essenz namens Eau de Couture by Cher endlich Nachschub, wie Women's Wear Daily berichtet. Darüber dürfen sich sowohl Frauen als auch Männer freuen! Denn das Beauty-Produkt der US-Amerikanerin ist geschlechtsneutral. Darin sollen sich Noten rund um Bergamotte, Neroli, Jasmin und Vanille finden. "Ich habe es für Leute gemacht, die Parfum lieben oder gut riechen wollen. Leute, die fühlen, dass es ein Teil von ihnen selbst ist", erzählte die 73-Jährige der Zeitschrift.

Insgesamt habe die "If I Could Turn Back Time"-Interpretin vier Jahre am neuen Duft gearbeitet – schließlich sollte er perfekt sein. Und die Fans können sich bald selbst davon überzeugen: Das Parfum wird vermutlich ab Herbst 2019 zum Verkauf stehen.

