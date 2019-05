Chloe Ferry (23) war in ihrem Mallorca-Urlaub voll in ihrem Element! Der Geordie Shore-Star nutzte das heiße Wetter für ein noch heißeres Foto-Shooting. Dabei ist der Fotograf kein Unbekannter: Es handelt sich im Chloes Ex Sam Gowland, mit dem sie sich nach eigener Aussage noch immer supergut versteht. Wie auch immer die Hintergründe dieser Beziehung sein mögen, der Vordergrund ist sexy: Underboob in XXL für alle Chloe-Fans!

"Ja, meine Brüste passen nicht in mein Top…", bestätigt die 23-Jährige den offensichtlichen Eindruck: Auf Instagram präsentiert sie sich mit großer Sonnenbrille, leicht geöffneten Lippen und knapper Bekleidung in einer Bar – und es gibt ähnliche Aufnahmen vom Pool und von der Straße. Viele Follower reagieren erfreut und loben Chloes "sexy" Auftritt. Doch der eine oder andere zeigt sich auch irritiert und fragt: "Warum kaufst du dir keinen Bikini, der passt?"

Im Zuge der gemeinsamen Urlaubstage mit Sam verrät der Reality-Star auch: "Um eure Frage zu beantworten… ich und Sam sind NICHT wieder zusammen. Ja, wir leben zusammen, aber das liegt daran, dass wir gemeinsam eine Hypothek aufgenommen haben. Wir können uns nicht einfach gegenseitig rauswerfen." Und um weiteren Spekulationen zuvorzukommen, fügt sie hinzu: "Und warum sind wir gemeinsam im Urlaub? Weil wir zusammen arbeiten und Sams bester Freund hier ist."

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry, Reality-Star

Anzeige

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry, Influencerin

Anzeige

Instagram / chloegshore1 Sam Gowland und Chloe Ferry

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de