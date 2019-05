Oliver Pocher (41) plaudert sein Beauty-Geheimnis aus! Der Komiker hat in den letzten Wochen wohl einige neue Fans dazugewonnen. Der Grund: Er sorgte beim Tanz-Format Let's Dance stets für beste Unterhaltung. Mit seinen authentischen Kostümen à la John Travolta (65) oder Freddie Mercury (✝45), witzigen Gags und spektakulär inszenierten Choreografien sammelte er schnell Sympathiepunkte. Doch eingefleischte Oli-Fans wissen: Der Entertainer ist schon zahlreiche Jahre im Unterhaltungs-Business. Promiflash zeigt euch einen kleinen Rückblick Richtung Karriere-Beginn – und beweist: Die Jahre zogen nahezu spurlos an Oli vorbei!

Oli wuchs in Isernhagen bei Hannover auf, machte einen Realabschluss und anschließend eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann, bevor er seinen ersten, mehr oder minder erfolgreichen Auftritt 1998 in der Talkshow von Bärbel Schäfer (55) hatte. Es folgten diverse Einsätze in TV-Sendungen, Moderationen und Schauspiel-Rollen sowie rasch eigene Shows wie 2002 "Alles Pocher, ... oder was?", "Rent a Pocher" von 2003 bis 2006 oder später ab 2009 "Die Oliver Pocher Show". Doch betrachtet man die Bilder aus längst vergangener Zeit bleibt kein Zweifel: Der Pocher hat sich verdammt gut gehalten!

Wie er das geschafft hat, verriet er nun exklusiv gegenüber Promiflash: "Also ehrlich gesagt... Gar keinen Alkohol, keine Drogen, kein Rauchen. Regelmäßige Schlafenszeiten und dann einfach auch Glück haben, gen-mäßig." Klar, aber war das schon alles? "Und natürlich: Ich nehme dieselben Sachen, die auch Sylvie Meis (41) nimmt und deswegen sind wir beide auch so frisch und jugendlich im Gesicht", lässt sich Oli weiter mit einem Augenzwinkern entlocken. Bestimmt tut sein neues Hobby – das Tanzen – auch sein Übriges: Obwohl der 41-Jährige eigentlich nach der achten "Let's Dance"-Show ausschied, durfte er am Freitagabend zu der "Magic Moment"-Sonderedition doch noch mal mit Tanzpartnerin Christina Luft (29) aufs Parkett.

