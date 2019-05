Er weicht nicht von ihrer Seite! Vor über zwei Jahren lernten sich Britney Spears (37) und Sam Asghari bei einem Musikvideodreh der Sängerin kennen. Seitdem hat die Beauty immer wieder bewiesen: Er ist ihr Fels in der Brandung! Auch als sich die Musikerin selbst in eine psychiatrische Einrichtung hatte einweisen lassen, unterstützte sie ihr Freund, wo er nur konnte. Ein Insider verriet jetzt: Sam ist Britneys Beschützer!

Seit die 37-Jährige vor wenigen Tagen aus der Klinik entlassen wurde, zeigt sie sich immer wieder strahlend mit ihrem Liebsten in der Öffentlichkeit. “Sie ist immer glücklich, wenn Sam da ist”, plauderte der Vertraute gegenüber People aus. Zwar arbeite der 25-Jährige oft unter der Woche, aber am Wochenende sei er ganz für die Princess of Pop da: “Es ist großartig für Britney, Zeit mit Sam zu verbringen. Er unternimmt mit ihr Dinge, die sie liebt, wie Shoppen oder in Restaurants zu gehen.” Sam sei einfach “ein toller Kerl” und habe nur das Wohl seiner Freundin im Sinn. “Er ist immer sehr lieb und beschützt Britney”, betonte die Quelle weiter.

Nicht nur Sam ist total vernarrt in seine Herzdame – auch Britney kann offenbar gar nicht genug von ihrem Schatz bekommen. Wie verliebt sie ist, teilte sie erst vor wenigen Tagen mit ihren Instagram-Followern. Zu drei Pärchen-Bildern schrieb sie: “Ich liebe diesen Mann.”

Xavier Collin/Image Press Agency/Splash News Britney Spears. Sängerin

Splash News Britney Spears und Sam Asghari im Mai 2019

Getty Images Britney Spears, Sängerin

