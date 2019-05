Noch so verliebt wie am ersten Tag! Seit 2018 gehören Nick Jonas (26) und Priyanka Chopra (36) zu den Hollywood-Pärchen schlechthin: Nach nur wenigen Wochen Beziehung hatte der Musiker der Schauspielerin bereits einen Antrag gemacht – und sie ein paar Monate später in einer pompösen dreitägigen Zeremonie auch ganz offiziell zur Frau genommen. Nun erinnert sich der verliebte Vollblut-Gatte an eine ihrer romantischen Begegnungen!

Nicks neuer Post auf seinem Instagram-Kanal ist an Romantik kaum zu überbieten: Auf dem Schnappschuss hält er seine Pri liebevoll in den Armen und das vor der Traumkulisse von Cannes. Noch mehr Eindruck macht höchstens die Bildunterschrift: Nick erzählt von einem Date mit seiner Liebsten vor einem Jahr. Obwohl bei dem Musicalbesuch auch gemeinsame Freunden dabei waren, war es nach diesem Abend um den Sänger geschehen: "Für unsere bisherige gemeinsame Reise bin ich so dankbar. Du bringst mich jeden Tag zum Lächeln und inspirierst mich, zur besten Version meiner Selbst zu werden. Ich fühle mich geehrt, dein Ehemann zu sein", lässt der 26-Jährige seine Partnerin wissen, bevor er ihr nochmals seine Liebe gesteht.

Dass Nick von seiner Angetrauten hin und weg ist, machte er aber bereits vor dem Liebes-Post deutlich: Bei den Filmfestspielen von Cannes in Frankreich schnappte er sich sogar einen Schirm, um Priyanka vor dem stürmischen Wetter zu schützen. Dabei konnte er trotz Wind und Regen seinen Blick kaum von seiner Traumfrau abwenden.

Instagram / nickjonas Priyanka und Nick Jonas in Cannes

Getty Images Nick Jonas, Musiker

Getty Images Nick und Priyanka Jonas bei den Filmfestspielen in Cannes

