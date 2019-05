Was für ein stylishes Ehepaar! Nick Jonas (26) und Priyanka Chopra (36) sorgten im März mit ihrer Trauung nach wenigen Beziehungsmonaten für Schlagzeilen. Die Sause zog sich über mehrere Tage und beinhaltete gleich zwei Hochzeiten, eine indische und eine westlich-christliche Zeremonie. Dass zwischen das Paar seit der Vermählung kein Blatt passt, bewies es beim diesjährigen Filmfestival in Cannes eindrucksvoll. Nick und Priyanka verzauberten alle mit ihrem perfekt abgestimmten, heißen Look.

Bei einem Spaziergang im Cannes war das Hollywood-Paar bei Fans und Paparazzi gleichermaßen beliebt. Kein Wunder – die beiden sahen einfach hinreißend aus. Priyanka trug ein bodenlanges, blaues Satin-Kleid mit einem weißen Taillengürtel, der ihre Kurven perfekt in Szene setzte. Dazu hatte sich die Schauspielerin einen passenden weißen Hut aufgesetzt und eine lange Perlenkette umgehängt.

Auch Nicks Outfit stand dem schicken Ensemble seiner Frau in nichts nach. Der Sänger hatte sich für einen creme-farbigen Anzug mit einem gestreiftem Hemd entschieden. Dazu kombinierte der Musiker lässige weiße Sneaker und eine Sonnenbrille. Sind die beiden mit diesem Auftritt das heißeste Paar in Cannes? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Splash News Priyanka Chopra und Nick Jonas nehmen sich in Cannes Zeit für ihre Fans

Splash News Priyanka Chopra im Mai 2019 in Cannes

Splash News Nick Jonas und Priyanka Chopra im Mai 2019 beim Filmfestival in Cannes

