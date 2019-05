Ed Sheeran (28) ist ein Superstar! Sein Vermögen wird inzwischen auf weit über 100 Millionen US-Dollar geschätzt. Genaue Angaben sind kaum möglich, denn bei jedem Konzert kommen einige Millionen hinzu. Tritt der Brite auf, sind die Stadien in Minuten ausverkauft. Gibt es einen neuen Song von ihm, gehen die Streams in die Hundert-Millionen. Doch ein Traum blieb dem Rotschopf bis zuletzt unerfüllt: Ed will unbedingt Werbung für eine der größten Ketchup-Firmen weltweit machen!

"Hey Heinz, ich habe eine Idee für eine TV-Werbung, falls ihr eine machen wollt. Falls nicht, bin ich auch nicht beleidigt, ich könnte ja nie sauer auf euch sein", kommentiert Ed eine Reihe von Fotos mit Ketchup-Flasche auf seinem Instagram-Profil. Anschließend riet der Sänger dazu, sich doch einfach mal bei seinen Leuten zu melden – und das scheint tatsächlich funktioniert zu haben. Wie The Sun berichtet, darf Ed nun gemeinsam mit seiner Lieblingssoße auftreten – und erhält umgerechnet rund 340.000 Euro dafür.

Der Werbespot soll sich darum drehen, wie ein Mann im Nobelrestaurant zum Ketchup greift – und niemand könnte das glaubwürdiger darstellen als Ed persönlich! Der Sänger nennt sich selbst "größter Fan" von Heinz, was nicht zuletzt ein Marken-Tattoo auf seinem linken Oberarm beweist. Ed soll inzwischen sogar einen eigenen Assistenten dafür haben, dass ihm auf Tour nie die Soße ausgeht.

