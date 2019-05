Oh, là, là, da schmelzen einige Fans direkt dahin! Gemeinsam mit seiner Frau Dawn hat Gary Barlow (48) die drei Kinder Daniel (18), Emily (16) und Daisy (10). Wie groß sein ältester bereits geworden ist, bewies der Sänger jetzt mit einem ziemlich heißen Clip in den sozialen Medien. Gary postete ein gemeinsames Workout-Video mit seinem Sohn und versetzte damit die Fangemeinde in ziemliche Begeisterung.

Auf seinem Instagram-Account versorgte der 48-Jährige seine rund 441.000 Follower vor wenigen Tagen mit einem echten Augenschmaus: Er veröffentlichte ein Video einer Trainingssession mit seinem 18-jährigen Sohn. Dazu schrieb der Musiker selbstironisch: "Guckt euch nicht den Unterschied bei den Gewichten an oder dass ich weiter vorne stehe, um größer zu wirken." Dass er das gar nicht nötig hätte, beweisen die Kommentare unter dem Post. So schrieb ein Fan: "Beide ziemlich heiß."

Gemeinsam mit seinem Sohn zu trainieren sei für Gary eine seiner liebsten Freizeitbeschäftigungen. In seinem Post richtete er rührende Worte an seinen Nachwuchs und schrieb: "Ich mag nichts lieber, als Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Ich bin sehr stolz auf meinen Jungen und sein Hingabe in Sachen Fitness."

Getty Images Gary Barlow 2017 in England

Anzeige

Instagram / officialgarybarlow Gary Barlow mit seinem Sohn Daniel

Anzeige

Getty Images Gary Barlow im August 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de