Durchtrainiert und top in Form: So präsentiert sich Take That-Mitglied Gary Barlow (46) in den sozialen Medien. Das war aber nicht immer so. Noch vor ein paar Jahren brachte der Sänger einige Kilos zu viel auf die Waage. Seinen erfolgreichen Kampf gegen die Fettpölsterchen will der dreifache Vater jetzt auch mit seinen Fans teilen: Er wird eine Fitness-DVD rausbringen.