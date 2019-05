Erst vor wenigen Tagen hatte diese Schocknachricht die Runde gemacht: Nach einem heftigen Streit mit ihrem On-Off-Lover Chris Heisser ließ Schauspielerin Heather Locklear (57) sich erneut in eine Klinik einliefern – ein schwerer Schlag für ihre Tochter Ava Sambora (21). Auch schon im November vergangenen Jahres musste sich ihre Mutter wegen eines Zusammenbruchs behandeln lassen. In dieser schweren Zeit weicht Avas Vater Richie Sambora (59) nun nicht von ihrer Seite: Sie besuchten gemeinsam seine Mutter und Avas Oma!

Bereits bei Heathers Einweisung im November war Richie Avas Fels in der Brandung. Auch jetzt soll er sofort zu seiner Tochter geeilt sein, als diese den Wunsch äußerte, ihre Großmutter Joan in New Jersey besuchen zu wollen. “Ava geht ganztägig zur Uni. Das Semester ist zu Ende und sie hatte ein kleines Zeitfenster und wollte ihre Oma sehen. Sie sind einfach auf die Promenade gegangen und haben rumgehangen und viel gelacht”, verriet ein Insider gegenüber People. Joan habe die “dringend benötigte Liebe und ein Lächeln” mitgebracht, erzählte der Informant weiter.

Richie, der von 1994 bis 2007 mit Heather verheiratet war, bewundere die Stärke seiner 21-jährigen Tochter sehr: “Als Ava jünger war, wusste sie nicht, dass sich außer ihr noch jemand mit dem Stress, der aus den Problemen ihrer Mutter resultierte, befasste”, erklärte die Quelle. Erst jetzt verstehe sie, dass sie nicht allein sei und dass das Ganze auch ihren Vater betreffe: “Sie versuchen, sich gegenseitig zu helfen.”

Getty Images Heather Locklear, US-Schauspielerin

Getty Images Richie Sambora und seine Tochter Ava bei den Radio Disney Music Awards

Photo Image Press/Splash News Ava Sambora bei den Nickelodeon Kids Choice Awards 2017

