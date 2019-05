Diese drei scheinen sich gut zu verstehen! Bereits im Dezember 2018 zeigte sich David Schumacher (17) mit seiner Freundin Vivien Keszthelyi (18) ganz offiziell im Rahmen der "ADAC Sportgala" – nun sorgte der 18-Jährige jedoch mit einem Post für ein Novum: Auf dem aktuellsten Foto von dem Paar sind die beiden Teenager nämlich nicht alleine – erstmals ist auch Davids Papa Ralf neben den Turteltauben zu sehen!

Via Instagram veröffentlichten sowohl David als auch seine Freundin jetzt ein Foto, auf dem sich die junge Dame und der Neffe von Michael Schumacher (50) am Rande einer Rennstrecke gegenüberstehen – der prominente Vater des Nachwuchs-Rennfahrers befindet sich dabei direkt neben dem Paar. Dass die drei sich offenbar gut verstehen, verdeutlichte Vivien mit einem eindeutigen Kommentar, den sie unter dem Foto hinterließ: "Das beste Trio."

Auch beruflich scheint die Ungarin hervorragend in die Motorsport-Familie Schumacher zu passen: Sie ist nämlich selbst Rennfahrerin und war bereits in der asiatischen Formel 3 aktiv, wie Autobild berichtete. Damit steht sie aktuell auf der gleichen Stufe der Karriereleiter wie ihr Freund: Auch David fährt aktuell in der Formel 3 – die beiden sind sogar schon in einigen Rennen gegeneinander angetreten.

ActionPress David Schumacher und Vivien Keszthelyi auf der "ADAC Sport Gala 2018"

ActionPress David Schumacher nach einem Rennen in Barcelona

ActionPress Vivien Keszthelyi, Nachwuchs-Rennfahrerin

