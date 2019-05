Am vergangenen Freitag ließen Ana Ivanovic (31) und Bastian Schweinsteiger (34) die Baby-Bombe platzen! Erst vor etwa einem Jahr bekamen der Fußballer und die ehemalige Tennisspielerin ihren ersten gemeinsamen Sohn. Doch damit ist die Familienplanung längst nicht abgeschlossen: Das Paar erwartet nun ihren zweiten Nachwuchs. Ana meldet sich jetzt wenige Tage nach der Verkündung total glücklich in den sozialen Medien zu Wort.

Auf Instagram postet die 31-Jährige am Montag einen Schnappschuss von sich und zeigt sich dabei strahlend in einem rosafarbenen Blazer mit passendem Shirt. Die Mama äußert sich damit auf die vielen Reaktionen über ihren baldigen Familienzuwachs: "Wir sind überwältigt von der Menge an Liebe und der tollen Glückwünsche. Vielen Dank an euch alle." Das Ganze ziert die Brünette mit einem Emoji einer dreiköpfigen Familie und einem Säuglingskopf.

Ana hatte am vergangenen Sonntag auch schon ihren ersten Schwanger-Auftritt: Auf der Hochzeit ihres Bruders Milo in Belgrad zeigte sich die Beauty in einem dunklen Pailletten-Dress mit sexy Beinschlitz. Dabei präsentierte sie in dem engen Kleid stolz ihre kleine Babykugel.

MEGA Ana Ivanovic, Sportlerin

Getty Images Ana Ivanovic in Chicago

Getty Images Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger

