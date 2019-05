Was für ein Baby-Glow! Vor wenigen Tagen hatten Fußballer Bastian Schweinsteiger (34) und seine Frau Ana Ivanovic (31) die frohe Botschaft verkündet. Nur ein Jahr nach der Geburt ihres Sohnes rüsten die Sportler ihr ganz privates Team noch weiter auf: Das zweite Kind des Paares ist unterwegs! Nach der Verkündigung der Baby-News legte die werdende Mutter nun ihren allerersten Schwanger-Auftritt hin – ob man ihr wohl bereits ansieht, dass sie in anderen Umständen ist?

Schauplatz des großen Ereignisses: die Hochzeit ihres Bruders Milo in der serbischen Hauptstadt Belgrad. In einem dunklen Pailetten-Traum mit hohem Beinschlitz war Anas Look an Glamour kaum zu toppen. Die 31-Jährige hatte bereits einen Baby-Glow und auch ihrer Körpermitte war ihr die Schwangerschaft bereits ein wenig anzusehen: Der hochgradig glitzernde Stoff betonte doch glatt eine Mini-Wölbung!

Zur Hochzeit wurde Ana den Schnappschüssen nach zu urteilen zwar nicht von ihrem Basti begleitet – bei der Baby-Verkündung hatte der Kicker aber sehr wohl einen großen Beitrag geleistet: Auf seinem Instagram-Account hatte er die News mit einem süßen Foto und der rührenden Zeile "3+1 = 31" untermalt. Das spielt nicht nur auf die bisher dreiköpfige Familie mit heranwachsendem vierten Mitglied, sondern auch auf seine Trikotnummer an.

MEGA Ana Ivanovic in Serbien

Anzeige

MEGA Ana Ivanovic, Sportlerin

Anzeige

Instagram / anaivanovic Ana Ivanovics Baby-Verkündungs-Post

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de