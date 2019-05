Gibt Silvia Wollny (54) jetzt ihr Laster auf? Die Reality-TV-Darstellerin ist passionierte Raucherin, doch im vergangenen Jahr kam es zu einem Vorfall, der sie zum Umdenken anregen könnte: Ihr Verlobter Harald Elsenbast (58) erlitt einen Herzinfarkt, von dem er sich immer noch nicht ganz erholt hat. Hat die elffache Mutter deshalb weniger Lust auf Zigaretten? Nein – Silvia will auch weiterhin in dem riskanten Luxus schwelgen.

Wie die Powerfrau beim Bild-Renntag 2019 im Promiflash-Interview verriet, denke sie gar nicht daran, etwas an ihren Gewohnheiten zu ändern: "Ich glaube, ich gönne mir nicht viel in meinem Leben außer meinem Kaffee und meinen Zigaretten, und möchte mich eigentlich davon auch nicht trennen." Zudem habe der Entzug für sie noch nie sonderlich gut funktioniert, erläuterte sie weiter. "Ich habe es versucht, aufzuhören. Aber das ging mir dann so an die Gesundheit, dass ich Klabaster gekriegt habe", wies sie salopp auf ihre körperlichen Beschwerden hin.

Ein weiterer Grund, nicht mit dem Rauchen aufzuhören, sei jedoch die Tatsache, dass die genaue Ursache für Haralds Infarkt nicht zu klären sei. "Das muss die Wissenschaft erst herausfinden. Die Ärzte sagen es auch: 'Man kann es nicht nur auf das Rauchen schieben.' Vielleicht war es der ganze Stress: Hausbau, Probleme hier und dort. Man kann es nicht sagen", meinte die Blondine ratlos.

Facebook / Silvia Wollny Silvia Wollny und Harald Elsenbast

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Harald Elsenbast und Silvia Wollny beim Bild-Renntag 2019

Anzeige

Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie, RTL II Silvia Wollny und Harald Elsenbast bei "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de