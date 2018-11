Diese Nachricht kam am Freitag wie aus dem Nichts: Schauspielerin Lea Marlen Woitack (31) verlässt nach knapp fünf Jahren die beliebte RTL-Soap GZSZ. Sie möchte sich in Zukunft auf neue Projekte einlassen und verabschiedet sich daher von ihrer Rolle der Sophie Lindh. Im kommenden Frühjahr wird sie das letzte Mal in dem Format zu sehen sein. Dies ist nicht nur ein Schock für ihre Kollegen, sondern vor allem auch für ihre Fans!

Durch ihre Love-Story mit Jonas (Felix van Deventer, 22) sicherte sich die Sophie-Darstellerin einen festen Platz in den Herzen der Zuschauer. Diese sind nun umso trauriger wegen ihres bevorstehenden Lebewohls. So kommentierten einige Promiflash-Leser die News folgendermaßen: "Sehr schade, ich fand es immer sehr interessant, wenn sie mit ihrem Lustknaben rumgemacht hat", "Sie soll bitte bleiben" oder "Erst mochte ich sie nicht, aber später war sie gut", schrieben sie beispielsweise. Ein paar forderten sogar das Aus von GZSZ-Charakteren wie Laura (Chryssanthi Kavazi, 29), Felix (Thaddäus Meilinger, 36) oder Sunny (Valentina Pahde, 24).

Auch in einer Promiflash-Umfrage zu Leas Serien-Ende wurde die Enttäuschung der Fans nur allzu offensichtlich. Von 5.440 Teilnehmern waren 4.667 Leser und damit 85,8 Prozent wegen des angekündigten Abschiedes ziemlich niedergeschlagen. Sie mochten die Serienfigur gern und sahen noch viel Potenzial in deren Geschichte. Laut den Machern der Soap soll Sophies Story emotional und spannend enden.

MG RTL D / Rolf Baumgartner Sophie (Lea Marlen Woitack) und Jonas (Felix van Deventer) bei GZSZ

