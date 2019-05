Emma Watsons (29) Liebesleben ist bekanntlich ein großes Mysterium. Die Gerüchteküche um mögliche Liaisons ist zwar ständig am Brodeln. Doch die Schauspielerin selbst hüllt sich diesbezüglich in Schweigen. Jetzt aufgetauchte Paparazzi-Fotos der 29-Jährigen lassen jedoch vermuten, dass sie aktuell in Flirt-Laune ist. Der Mann, der die Die Schöne und das Biest-Darstellerin auf Wolke sieben schweben lassen soll, ist übrigens kein Unbekannter.

Emma und ihr mutmaßliches Date wurden auf den Straßen New Yorks gesichtet. Bei dem jungen Mann handelt es sich um niemand Geringeren als Cole Cook, den jüngeren Bruder von R’n’B-Star Alicia Keys (38). Die beiden sollen ein Dinner zu zweit im Szene-Restaurant "The Spotted Pig" genossen haben, berichtet Daily Mail. Details um das mögliche Techtelmechtel sind zwar nicht bekannt, doch Emma scheint sich an der Seite von Cole sichtlich wohlzufühlen. So kicherte und lachte sie ausgelassen in der Anwesenheit des 28-Jährigen. Was auf den Bildern sofort ins Auge sticht: Der Hollywood-Star trägt ein heißes Date-Night-Outfit mit Lederjacke, bauchfreiem Top und spitzen High Heels.

Zuletzt hofften Emmas Fans auf ein Liebes-Outing mit ihrem guten Freund und ehemaligen Harry Potter-Kollegen Tom Felton (31). Der Grund: Anscheinend verbringen die beiden Schauspieler auffällig viel Zeit miteinander, wie Fotos auf Social Media beweisen.

Pascal Le Segretain/Getty Images Emma Watson in Paris

Instagram / cole_cook Cole Cook, Bruder von Alicia Keys

Instagram / emmawatson Tom Felton und Emma Watson privat

