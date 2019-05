Sandra Kuhn (37) schwebt erneut im Baby-Glück! Erst im vergangenen August erblickte ihre erstes Kind Leni das Licht der Welt. Seitdem hält die "Explosiv"-Moderatorin ihre zahlreichen Follower auf Social Media mit süßen Einblicken in ihr Familienleben auf dem Laufenden. Und ihre Postings könnten demnächst noch zahlreicher werden, denn die Blondine ist erneut schwanger: Sandra bekommt nach ihrer Tochter nun einen Jungen und ist total aus dem Häuschen!

Das offenbarte die TV-Beauty nun im Interview mit RTL. Dabei habe sie von ihren glücklichen Umständen erst keinen Schimmer gehabt: "Ich war in der achten Woche, als ich es erfahren habe. Ich war einfach schlapp und müde und hatte schon so eine kleine Wölbung und dachte: 'Hä, komisch. In diese Hose habe ich doch wieder reingepasst und jetzt geht die nicht mehr zu.'" Erst nach längerem Überlegen habe sie sich dann zu einem Schwangerschaftstest durchgerungen. "Und Zack, der war positiv", berichtete die 37-Jährige lachend.

Durch die erneuten Baby-News könnte Sandras Vergangenheit ihr nun sicher wie eine Geschichte aus einem anderen Leben vorkommen. Die Moderatorin litt früher sehr unter ihrem unerfüllten Kinderwunsch. Ihre trüben Gedanken kann sie jetzt wohl endgültig hinter sich lassen.

Instagram / misseskuuhney Kristof und Sandra Kuhn, Januar 2018

Instagram / misseskuuhney Sandra Kuhn mit ihrer Tochter Leni

Instagram / misseskuuhney Sandra Kuhn, Moderatorin

