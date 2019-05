Das soll wirklich Ariana Grande (25) sein? Wo sie auch hingeht: Ari sorgt immer für Kreischalarm! Die Sängerin brach zuletzt mit ihrem fünften Studioalbum “thank u, next” einen Rekord nach dem anderen und feiert weltweit Erfolge. Doch das Gesicht der Künstlerin scheint nicht jedem bis ins Detail bekannt zu sein – zumindest, wenn es nach den Fans der Musikerin geht. Die “Arinators” toben wegen Arianas neuer Wachsfigur vor Wut!

Bereits in der vergangenen Woche hatten die Verantwortlichen auf der offiziellen Twitter-Seite von Madame Tussauds stolz ihre neueste Kreation vorgestellt: Eine Wachsfigur von der 26-Jährigen – und das im typischen Ari-Style: mit langem Pferdeschwanz, Overknees und einem Oversize-Pullover. Die Fans des Weltstars können allerdings keine Ähnlichkeit zu ihrem Idol erkennen und zerreißen die Kopie, die momentan in London zu bewundern ist. “Ihr müsst ihr Gesicht einschmelzen und von vorne anfangen, denn das ist es einfach nicht”, “Seid ihr euch sicher, dass das Ariana ist? Weil ich bin es nicht” und “Das ähnelt ihr nicht mal ein bisschen”, urteilten nur drei User. Ein Fan kritisierte, dass besonders die Nase der Figur misslungen sei – dabei gebe es so viele Bilder davon.

Eine andere Nutzerin stellte währenddessen eine Ähnlichkeit zu einer anderen bekannten Dame her. “Die Wachsfigur von Ariana Grande von Madame Tussauds sieht aus wie Melissa Villaseñor, die Ari bei Saturday Night Live spielt”, witzelte die Followerin. Ariana selbst hat sich bisher noch nicht zu dem Kopie-Debakel zu Wort gemeldet.

Nicole Kubelka / ActionPress Wachsfigur von Ariana Grande im Berliner Madame Tussauds

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

WENN Ariana Grande beim One Love Manchester Konzert

