Tanja Tischewitsch (29) meldet sich zurück! Seitdem die Brünette Kandidatin bei der Castingshow DSDS war, ist sie aus der Medienlandschaft nur schwer wegzudenken. Nach ihren Versuchen, eine Gesangskarriere zu starten, verschlug es die Frohnatur ins Dschungelcamp. Zwischenzeitlich spielte sie bei Alles was zählt mit und ließ sich in TV-Formaten wie Promi Shopping Queen blicken. In den vergangenen Monaten war es in Sachen Fernseh-Auftritten jedoch ruhig um Tanja geworden. Das dürfte sich bald ändern: Die 29-Jährige gab jetzt bekannt, dass sie eine neue Soap-Rolle ergatterte!

Na, da ist aber jemand überglücklich! Auf Instagram teilte Tanja die frohe Botschaft mit ihren Followern. "Ihr habt lange nichts mehr von mir gesehen und auch lange nichts mehr von mir gehört, aber das Warten hat ein Ende", verkündete sie euphorisch in einem kleinen Clip und ergänzte: "Ich habe eine Rolle ergattert bei einer RTL-Serie, die Serie heißt 'Herz über Kopf', wird demnächst ausgestrahlt [...] und ich freue mich wirklich sehr. Ihr wisst, also die Leute, die mich kennen, ihr wisst, wie sehr ich es liebe, zu schauspielern." Bereits in dieser Woche hätten die Dreharbeiten zu der Soap begonnen.

Über ihren Charakter in der neuen Produktion verriet Tanja allerdings noch nichts. Gegenüber DWDL gab der Sender ein paar Details über die Serie "Herz über Kopf" preis. Es handele sich dabei um eine "Crimenovela", die typische Soap-Elemente und Krimi-Bestandteile miteinander verbinde. Während Darsteller wie Lindenstraße-Schauspieler Felix Maximilian, Verbotene Liebe-Bekanntheit Daniel Sellier (42) oder auch Unter uns-Star Sarah Mangione die Hauptrollen übernehmen, spielt Tanja eine Nebenrolle. Ab Herbst soll die Serie wochentags um 17 Uhr über die Mattscheiben flimmern.

Instagram / tennylove Tanja Tischewitsch, TV-Gesicht

Instagram / tennylove Tanja Tischewitsch

AEDT/WENN.com Tanja Tischewitsch auf dem Produzenten-Sommerfest

