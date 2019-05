Was für eine gelungene Überraschung: Let's Dance nähert sich langsam aber sicher dem Finale in großen Schritten. Nur noch fünf verbliebene Tanz-Paare rocken die Bühne um den Titel "Dancing Star 2019". Doch den Promis und Profis wird mittlerweile immer mehr abverlangt – so auch in Show zehn. Neben den Einzeltänzen müssen sich die Pärchen einer neuen Herausforderung stellen: dem Trio-Tanz. Für die zehnte Sendung kehren dafür extra einige Profitänzer aufs Parkett zurück!

Bereits in der vergangenen Folge teaserte Moderator Daniel Hartwich (40) das Comeback einiger ehemaligen "Let's Dance"-Coaches an. RTL gab diese endlich preis: So werden Ella Endlich (34) und Valentin Lusin (32) eine heiße Rumba zusammen mit Renata Lusin (31) zu "Lovesong" von Adele performen. Benjamin Piwko (39) und Isabel Edvardsson (36) werden von Regina Luca (30) unterstützt. Zusammen tanzt das Trio eine Samba. Robert Beitsch (27) unterstützt im Viertelfinale Evelyn Burdecki (30) und Evgeny Vinokurov – die drei geben einen Paso doble zum Song "Free Your Mind" von En Vogue zum Besten.

Nazan Eckes (43) und Christian Polanc (41) bekommen Verstärkung vom frisch ausgeschiedenen Massimo Sinató (38) und tanzen einen sexy Tango zu "A Media Luz" von Carlos Gardel. Die fünfte Rückkehrerin ist Marta Arndt (29). Sie wird zusammen mit Pascal Hens (39) und Ekaterina Leonova (32) einen flotten Charleston zum Hit "Entry Of The Gladiators" von Julius Fucik aufs Parkett zaubern.

Alle Einzeltänze im Überblick:

Ella Endlich und Valentin Lusin: Charleston zu "Supercalifragilisticexpialidocious" aus "Mary Poppins"

Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson: Tango zu "Diferente" von Gotan Project

Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov: Langsamen Walzer zu "Without You" von Mariah Carey (49)

Nazan Eckes und Christian Polanc: Samba zu "Everyway That I Can" von Sertab Erener

Pascal Hens und Ekaterina Lonova: Slowfox zu "Go Gentle" von Robbie Williams (45)

Getty Images Valentin Lusin und Ella Endlich in der neunten "Let's Dance"-Show 2019

Anzeige

Getty Images Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson in der neunten Show von "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Ekaterina Leonova und Pascal Hens, "Let's Dance"-Tanzpaar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de