Let's Dance macht die Stars offenbar richtig fit! Am Freitag fand bereits die neunte Show der diesjährigen Staffel statt – und die verbliebenen Paare trainieren nun schon seit Wochen, um am Ende eine Chance auf den begehrten Pokal zu haben. Auch körperlich scheint sich das straffe Trainings-Programm für die Promis auszuzahlen – vor seinem Ausscheiden offenbarte Oliver Pocher (41), dass er aufgrund seiner Teilnahme am Tanz-Format ziemlich viel abgenommen hat. Nun verrieten auch weitere Stars, wie viele Kilos sie im Verlauf der Sendung schon verloren haben!

"Jetzt bin ich wieder bei meinem Idealgewicht. Also ich habe schon so sechs Kilo abgenommen, glaube ich", verriet Ex-Handballer Pascal Hens (39) im Interview mit RTL. Auch Nazan Eckes (43) habe zunächst zwei bis drei Kilo verloren – dann jedoch wieder etwas zugelegt! Doch selbst bei dieser Gewichtszunahme scheint es sich um einen positiven Trainings-Effekt zu handeln: "Ich glaube, ich habe rein gewichts-technisch wieder zugenommen. Aber weniger Körperfett und mehr Muskeln aufgebaut, tatsächlich."

Bei Evelyn Burdecki (30) hingegen haben die Tanztrainings nicht den gleichen Effekt: "Ich habe zugenommen, weil ich viel Schokolade esse. Ich esse Pizza, Nudeln, unregelmäßig – und ich gehe nicht zum Sport", äußerte sich die amtierende Dschungel-Königin. Ob sich das noch ändert? Immerhin ist die Reality-TV-Darstellerin in der Show weiterhin dabei und hat es nun schon in die Top fünf geschafft.

ActionPress Pascal Hens und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance"

ActionPress Nazan Eckes und Christian Polanc im Studio von "Let's Dance"

ActionPress Evelyn Burdecki, Reality-TV-Darstellerin

