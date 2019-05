Heute ist kein leichter Tag für Daniela Büchner (41). Ihr geliebter Ehemann Jens (✝49) verlor im Winter des vergangenen Jahres seinen Kampf gegen den Krebs. Seine Witwe meistert seither ihren Familien-Alltag ohne den Schlagerstar – die Neu-Brünette kehrte zurück vor die TV-Kameras, sie eröffnete das Kult-Café Faneteria wieder. Doch die Gedanken über den Verlust ihres Schatzes lassen sie dabei natürlich nicht los. Besonders an Feiertagen, Geburtstagen und Co. ist die Trauer um Jens präsent: Heute ist Danni und Jens' zweiter Hochzeitstag – die Fünffach-Mama postet dazu rührende Zeilen der Erinnerung!

"30.05.2017. Unser zweiter Hochzeitstag und ich bin alleine, ohne dich", leitet die 41-Jährige ihren Instagram-Post ein. Sie teilt mit ihrer Community zahlreiche Bilder von diesem bewegenden Tag vor zwei Jahren: Die Schnappschüsse zeigen unter anderem Danni und Jens beim Ringtausch vor dem Standesbeamten, sowie beim Küssen nach dem Jawort. "Es war so eine schöne, private Trauung, wir waren so glücklich, du warst so stolz, dass ich deinen Nachnamen trage. Ich war so stolz und bin es immer noch", erinnert sich Daniela an den schönen Tag.

In ihrem Social-Media-Text verbirgt Danni auch die Trauer um ihren geliebten Mann nicht. Sie widmet ihm zudem diese bewegenden Sätze: "Vermisse dich so sehr! Immer. Durch dich habe ich gelernt, nie aufzugeben. Für uns, für unsere Kinder. Ich hoffe, heute und morgen wirst du ganz besonders auf uns schauen. Ich liebe dich!"

ActionPress / Friedrich,Jürgen Jens und Daniela Büchner im Mai 2018 in Spanien

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela und Jens Büchner an ihrem Hochzeitstag

Anzeige

ActionPress Daniela und Jens Büchner beim "Deutschen Comedypreis" im Jahr 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de