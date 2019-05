Nicole Polizzi – besser bekannt als "Snooki" aus der MTV-Show Jersey Shore – ist wieder Mama geworden! Mit ihrem Ehemann Jionni LaValle (32) hat das TV-Sternchen schon zwei Kinder. Doch mit Töchterchen Giovanna Marie und Sohnemann Lorenzo Dominic war die Familienplanung scheinbar längst noch nicht abgeschlossen! Denn nachdem Snooki in den sozialen Medien süße Schwanger-Pics geteilt hat, ist es nun offiziell: Ihr dritter Sprössling ist da!

Donnerstagnacht um 2:30 Uhr kam ihr zweiter Sohn auf die Welt, wie People berichtet. Auch den Namen gaben die stolzen Eltern bereits bekannt: Angelo James LaValle heißt der kleine Wonneproppen. "Wir sind so begeistert, Baby Angelo in unserer kleinen Familie willkommen zu heißen! Er ist so süß und ein Ebenbild von Lorenzo als Baby", schwärmt die frischgebackene Mama.

Auch die ersten Fotos von Snooki und ihrem Nachwuchs sind bereits veröffentlicht. Im knuffigen Partnerlook hält die Brünette im Krankenhausbett ihr Kind in den Armen und lächelt dabei total happy in die Kamera.

Instagram / snooki Nicole "Snooki" Polizzi

Jackson Lee / Splash News Jionni LaValle und Nicole Polizzi bei den MTV Music Awards

Thelonius / Splash News Nicole Polizzi und Jionni LaValle in New York

