Die Das Traumschiff-Besetzung ist richtig prominent! Nicht nur, dass Florian Silbereisen (37) in der Rolle des Kapitäns über die Weltmeere schippert, auch Joko Winterscheidt (40) ist mit von der Partie. Eine sorgte bei ihren Fans aber bestimmt für eine besonders große Überraschung: Sarah Lombardi (26) ist Crew-Mitglied der MS Berlin geworden. Florian und die Sängerin haben ein gutes kollegiales Verhältnis miteinander – sie kannten sich bereits vor den Dreharbeiten. Doch folgt auf die TV-Zusammenarbeit nun schon bald gemeinsame Musik?

In einem Interview mit dem Express verriet die Ex von Pietro Lombardi (26), wie ihre beruflichen Pläne für die Zukunft aussehen: "Ich war jetzt zweimal bei Florian Silbereisen. Ich möchte wieder zu ihm. Ich möchte so gern wieder mehr Musik machen, aber die Zeit ist zu knapp." Die Beauty wolle sich jetzt wieder die Zeit für ein ganzes Album nehmen. Doch könnte trotz der Zeitnot auch Floris Stimme darauf ertönen?

Verwunderlich wäre das nicht, denn die beiden verstehen sich blendend. Zuletzt wurde den frischgebackenen Schauspielern sogar ein heißer Flirt angedichtet. Aber alles Quatsch: Die beiden seien einfach gute Kollegen und als diesen schätze sie ihn sehr, wie sie RTL verriet: "Er ist ein total lieber Mensch. Ich war auch in seiner Show mit dabei und der ist total lieb. Bodenständig, nett – was anderes kann ich nicht sagen."

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi im April 2019

P.Hoffmann/WENN.com Florian Silbereisen bei der Liveshow "Schlagerchampions 2019"

Getty Images Sarah Lombardi im Juli 2018

