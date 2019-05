Da ist die Mini-Kugel! Seit vergangenem Sonntag ist es offiziell: Joanna Krupa (40) erwartet zusammen mit ihrem Ehemann Douglas Nunes ihr erstes Kind – und könnte darüber wohl nicht glücklicher sein. Das Playboy-Covergirl beließ es auf Social Media nämlich nicht nur bei einem Foto eines positiven Schwangerschaftstests, sondern zeigte ihren rund 1,4 Millionen Followern nun auch, wie sich ihr Körper verändert hat: Stolz präsentierte die Blondine eine kleine, aber schon gut sichtbare Wölbung!

"Guten Morgen, Mini-Babybauch! Am Ende des Tages wächst er immer und ist am Abend schon richtig groß!", kommentierte Joanna am vergangenen Dienstag ein Selfie auf Instagram amüsiert. Auf dem Schnappschuss hat sie ihr T-Shirt nach oben geknotet und gibt so zum ersten Mal seit der Schwanger-News die Sicht auf ihre leicht gewachsene Körpermitte frei. Paparazzi erwischten die werdende Mama bereits einen Tag zuvor bei einem Spaziergang durch Warschau. Nach Einschätzung von Daily Mail könnte die gebürtige Polin bereits im fünften Schwangerschaftsmonat sein.

Dass der The Real Housewives of Miami-Star erst mit 40 Jahren ein Kind erwartet, könnte kein Zufall sein: In der Vergangenheit äußerte die Laufsteg-Schönheit bereits, dass sie Vorkehrungen getroffen habe, um auch in einem höheren Alter noch Nachwuchs bekommen zu können. "Gott sei Dank habe ich meine Eier eingefroren. Ich würde jetzt ehrlich gesagt verrückt werden, wenn ich es nicht getan hätte", sagte sie 2017 im Page Six-Interview.

Splash News Douglas Nunes und Joanna Krupa an ihrem 40. Geburtstag

Anzeige

Instagram / joannakrupa Joanna Krupas Schwangerschaftsverkündung auf Instagram

Anzeige

Splash News Joanna Krupa mit ihrem Ehemann Douglas Nunes im März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de