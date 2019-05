Verliebt, verlobt, verheiratet, vermehrt – nach diesem Motto scheint sich auch Joanna Krupas (40) Leben zu entwickeln. Nach ihrer Scheidung 2017 hatte das Model kurz darauf in Douglas Nunes den Richtigen gefunden. Nach wenigen Wochen Beziehung hatten sich die beiden bereits verlobt und sich im August 2018 auch schon das Jawort gegeben. Nun gipfelt ihre Lovestory in einem weiteren Höhepunkt: Das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind!

Die frohe Botschaft verkündete Joanna nun mit einem Post auf Instagram: Als wäre ihr positiver Schwangerschaftstest, den sie stolz in die Kamera hält, nicht genug, bestätigte sie zudem in der Bildunterschrift: "Mein Mann Douglas und ich sind wegen dieses neuen Kapitels in unserem Leben mehr als aufgeregt und können es nicht erwarten, diesen kleinen Engel kennenzulernen." Das kaufte man ihr auch aufgrund ihres riesigen Lächelns sofort ab!

In welchem Monat die werdende Mutter bereits ist, gab sie noch nicht bekannt. Bleibt abzuwarten, ob die gebürtige Polin ihre Follower damit auf dem Laufenden halten wird oder nicht. Immerhin schützte sie ihr Privatleben bis auf die Verlobungs- und Hochzeits-News bisher so gut es ging vor dem öffentlichen Interesse.

Instagram / joannakrupa Douglas Nunes und Joanna Krupa

Instagram / joannakrupa Joanna Krupa und Douglas Nunes

Instagram / joannakrupa Joanna Krupa, Model

