Was für ein Traumbody! Erst vor wenigen Wochen hatte Britney Spears (37) ihren Fans einen gehörigen Schrecken eingejagt: Die Princess of Pop ließ sich erneut wegen psychischer Probleme in einer Klinik behandeln. Die Zeit nach ihrer Entlassung nutzte Brit dann auch für Yoga-Sessions im knappen Zweiteiler. Jetzt hat die Sängerin diesen Bikini erneut aus dem Schrank gekramt – und in dem präsentierte Britney ihren durchtrainierten Körper!

Mit diesem Instagram-Schnappschuss dürfte die Blondine für Schnappatmung bei ihren Followern gesorgt haben: Im gemusterten Bikini genießt Britney auf dem Foto die Sonne – und hat sich dafür den perfekten Platz ausgesucht! Die 37-Jährige sitzt entspannt auf einem riesigen aufblasbaren Pfau, der im Pool umhertreibt. Allerdings ist etwas anderes auf dem Bild der Blickfang: Britney ist fitter und schlanker denn je. In lässiger Pose zeigt die Musikerin ihre trainierten Beine und ihren muskulösen Bauch.

Aber geht es der zweifachen Mutter wirklich wieder besser? Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass sich Brits Vater Jamie Spears dafür einsetze, seine Vormundschaft, die er nach ihrem Zusammenbruch 2007 übernommen hatte, weiter auszubauen. Die “Toxic”-Interpretin hat sich dazu bisher nicht geäußert.

Instagram / britneyspears Britney Spears, Musikerin

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de