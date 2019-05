Das war ein Riesen-Schock für Spencer Matthews (29)! Anfang des Jahres verzückte der Brite seine Fans noch mit paradiesischen Schnappschüssen aus der Karibik – nun erlebte er jedoch eine wahre Schrecksekunde: Eigentlich wollte sich der Brite in einem Juwelier nur eine neue Uhr aussuchen – dann musste er jedoch mit ansehen, wie Unbekannte das Schmuck-Geschäft überfielen. Die Situation scheint für ihn zudem nicht ganz ungefährlich gewesen zu sein: Denn der TV-Star hielt sich während der Tat bereits in dem Laden auf!

Wie der britische Ex-Bachelor in seiner Instagram-Story berichtete, seien einige Personen mit roher Gewalt in das Geschäft eingedrungen: "Diese Kerle fuhren mit einem Roller durch die Scheibe und fingen an, den Laden mit Hämmern, großen riesigen Hämmern zu zertrümmern." Aus den weiteren Erzählungen des Reality-TV-Darstellers wurde deutlich, wie geschockt er und seine zwei Begleiter in diesem Moment wohl waren: "Wir waren im hinteren Teil des Geschäfts, schauten die Männer an – und sprinteten sofort die Treppen hinunter." Dort hätten sich die drei Freunde dann in einem Safe versteckt.

Zum Schluss gab es für die TV-Persönlichkeit an diesem Tag dennoch einen kleinen Grund zur Freude – trotz dieses traumatischen Erlebnisses. Als er sich nach der Tat zwischen all den Scherben umsah, habe er im gesamten Laden keine einzige Uhr mehr gesehen – bis auf eine. Tatsächlich habe es sich bei diesem einen Exemplar um genau das Schmuckstück gehandelt, das er sich zuvor bereits ausgesucht hatte.

Instagram / spencermatthews Der Juwelier "The Hour House" nach dem Überfall

Getty Images Spencer Matthews während eines Golf-Turniers

Instagram / spencermatthews Spencer Matthews, Reality-TV-Darsteller

