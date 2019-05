Damit sorgte Sarah Lombardi (26) für eine echte Überraschung bei ihren Fans! Vor wenigen Monaten wurde bekannt, dass die Sängerin Teil der neuen Das Traumschiff-Crew geworden ist. Neben Florian Silbereisen (37) und Joko Winterscheidt (40) hat die Mama des kleinen Alessios (3) eine begehrte Rolle in der beliebten TV-Film-Reihe ergattert. Mit Promiflash sprach Sarah erst kürzlich über die aufregenden Dreharbeiten zu dem Fernsehstreifen!

Promiflash traf die 26-Jährige am Rande des Milka Charity Blobbing Event in Hamburg und hakte genauer nach, wie es am Set des kultigen Formats ablief. "Es hat superviel Spaß gemacht beim Traumschiff. Es war einfach eine sehr große Ehre für mich, weil mit der Schauspielerei hatte ich eigentlich noch nie etwas am Hut und ich hoffe, dass ich es trotzdem gut gemeistert habe", erzählte die Musikerin stolz im Interview.

Doch Fans müssen sich noch ein wenig auf Sarahs Qualitäten als Schauspielerin gedulden. "Das Traumschiff" wird erst an Weihnachten ausgestrahlt. Dennoch könne die "Genau hier"-Interpretin schon jetzt kaum das Feedback zu ihrer Leistung erwarten. Schaut ihr euch die Traumschiff-Episode mit Sarah an? Stimmt ab!

Getty Images Florian Silbereisen im September 2018 auf dem Oktoberfest

P.Hoffmann/WENN.com Sarah Lombardi beim Milka Blobbing Event im Mai 2019

Getty Images Sarah Lombardi auf der Bühne

