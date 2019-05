Seit Anfang des Jahres ist es sehr ruhig um Helene Fischer (34) geworden! Die Schlagersängerin nimmt sich momentan eine Bühnen-Pause und ist auch nicht mehr auf ihren Social-Media-Profilen aktiv – ihre Fans vermissen die Musikerin total. Doch die Helene-freie Zeit wird kurz unterbrochen werden: Denn trotz Pause wird die Blondine jetzt in einem Interview zu sehen sein!

Moderator Frank Elstner (77) lud Helene in seine YouTube-Talkshow "Wetten, das war's..?" ein – und sie sagte zu! Am Donnerstag sollen die Aufzeichnungen an einem geheimen Ort stattfinden, wie Bild berichtet. "Ich weiß selbst noch nicht, wo uns mein Team hinbringen wird. Aber ich freue mich natürlich auf das Gespräch. Ich bin sehr gespannt, was Helene Fischer mir in meiner Sendung zu erzählen hat", verriet der TV-Star. Das Gespräch der beiden soll dann Ende Juni auf Frank Elstners Kanal zu sehen sein.

Dieser Auftritt bleibt aber nicht die einzige Ausnahme in ihrer Erholungsphase, wie Bunte kürzlich berichtete. Am 1. Juni feiert Bauunternehmer Günther Papenburg seinen 80. Geburtstag im riesigen Rahmen in der TUI-Arena in Hannover. Genau dort wird die erfolgreiche Künstlerin als Special-Gast auftreten – und damit zum Pech aller Fans nur für die Familie und Freunde des Geburtstagskindes zu sehen sein.

